Xatırlaram:Həmişə deyərdin bizim neçə övladımız olsun. Həmişə bu sualına gülərdim. Mən güldükcə sən mənə əsəbləşərdin. Yanaqlarımı sıxıb deyərdin niyə gülürsən hə ? yoxsa isdəmirsən övladımız olsun. İsdəyirəm gülüm təki sən ömür boyu mənim yanımda qal. O əllərinlə isdi ovcunla sığal çək başıma. Sən necə isdəsən helədə olacaq.Yaxşı onda neçə övladımız olsun sorardı mənə. Altı deyib bir kənarda dayanıb baxardım üzünə nə deyəcəksən deyə. Biraz utancaqlıq biraz kısılmış səslə can yazıq deyiləm olar üçün dünyaya gətirim üç övladımız olsun deyərdi. Onun hüzünlü gözlərinə baxıb yenə altı deyərdim hər səfərində mənnən altı rəqəmin eşidəndə birazda utanıb başın aşağı salardı. Sonu. Küsərdi çağırsan baxmaz başını qaldırmaz heç cavab verməzdi belə. Dodaqların büzüb başın bükülmüş dizinə qoyardı. Ona baxıb gülümsüyərdim. Barışmağımız çox vaxt aparardı. İnadından dönməyən bir keçi idi. Elə naz edirdi ki insan qəlbi üzüm tək salxımdan sallanırdı.Bu dəyqə ürəyim üzülüb qopaçaq deyə qorxardım. Üzünə baxmaz səmtimi əks tərəfə tutub məndə səndən küsdüm deyərdim. Sən tərəfə bir saniyədə olsa dönüb baxmazdım.Dinməz söyləməz yerimdə durardım nə qədər çağırsa belə çönüb baxmazdım.Dayanmayıb of of edib ay Allah deyib yaxınlaşıb arxadan məni quçağlayıb yanaqlarımdan öpüb gülümsüyərək deyərdin barışaq mənim ayım. Barışdıq?Səsim çıxmazdı. Mənim küsgünlüyümü görüb əsəbdən dözməyib yanağımdan dişləyib səsimi göyə ucaldıb soruşardın barışdıq mənim ayım.Barışdıq deyərdim deməyimlə gülümsəyib bir birimizi mörkəm qucaqlayardıq. Mənə söyləyərdi neçə övladımız olmasına qərar versən razıyam sən neçə desən oda olacaq ayım deyib boynumu dişləyərdi. Mən sahilə baxırdım o isə arxadan qucaqlayıb biraz üzərimə yıxılıb sallanardı.Bir əli ilə mənim saclarımı qaşlarımı hətda gözlərimi sığallayardı. Biz çox xoşbəxt olacayıq deyərdi. Sənin kimi ər heç vaxt tapa bilmərəm mən. Sən çox mədəni ali cənab çox qayğıkeş birisən. Ən əsasıda mənim ayımsan başa düşürsən mənim şirin ayımsan. Bəlkə sənə panda "m" deyim. Panda da çox qəşəngdi oda küsən kimi səmtini dəyişir o üzə baxır çağırsan belə çönüb baxmaz. Amma yox sənə ayı deyəcəm sən uca boy enli kürəksən. Sən mənim ayımsan ayım.Yenə nə oldu Mələyim heyvanları yığdın başımıza. Yığmağa ehtiyac yoxdu onsuzda sən mənim ayımsan deyib mənə gülərdin. Hərdən o gülüşlərini xatlrlayıram. O gülüşlər altında mənə söylədiyin sözlərin mənaları yatır. Sən o qədər incə biq qız idin ki kövrək budaqdan belə inçə idin. Qorxurdum sənə bir şey olar. O qədər arıq idinki küləkli havada qoluma girər külək səni arxaya aparmamaq üçün qolumdan iki əlli yapışıb özünə sıxardın. İndi yenə o küləkli havalardan biri. Qoluma girəcək sıxıb özünə çəkib qucaqlayan yoxdu qolumu. Səninlə keçdiyim yoldan yenə bir keçmək isdəyirəm. Nə yazıq ki yenə yanlız keçirəm. Yanızlıqa məhkum olmuş yanlız insan kimsəsiz küçələrdən keçirəm. Bir vaxtlar o küçələrin sahibi sən idin. İndi sən yoxsan o küçələrdə qaranlıqa məhkum olunmuş sonu görülməz bir qara ipək yolu olub. Necə ki qara bəxtimin qara yolları kimi. Çaş sən sağ qalardın yanımda olardın neçə övladımız olmağın sən qərar verərdin. Qərarlarınla məni xoşbəxt edirdin. Sən getdin gedəli xoşbəxtlik ayağımın tozu kədər başıma tac olub. Sənsiz günlərim çox olacaq bilirəm Allahıma yalvarıram çox olmasın sənsiz günlərim. Mənimdə canımı alsın. Allahım bu canımı almır mənə hər gün ölüm bəxş edir. Allahım qəzəbinə uğramışam. Allahın əmrinə baş əyib yenədə sənsiz keçən günlərə salam olsun deyirəm.

