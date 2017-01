loading...

***Mən sevmədən də vurula bilərəmkörpə dalğaların böyüməsinə,uzaq ağacların göz işləyən boyuna...Mən sevmədən də ölə bilərəmsənin yolunda, Vətən !Sadəcə qorxmamaq bəs edər...Adamları çörəyə and içirmən,Çörəyi it də yeyir...Onsuz da yalan danışacaqlar.Dünya Tanrının çiynindən qopub,Qanadlı mələk elə dünyanın özüdü.Dindar, duflilərini çıxart.Sabah Leyli ilə Məcnunun toyudur,Dəvət edirik.Birisi gün:- Qalxın, məhkəmə gəlir.İyirimi birinci əsr ayrılıqlarda dincəlir...Toram, tora balığam.Seyyid Yəhya Bakuvi.Nəyəm, dünya.Gahdan qələm, gahdan pozan?Tapan, itirdiyin yozan? Sözdən qaçan, şeir yazan? Nəyəm, dünya.Gahdan şamam, gahdan yağmur? Şam, yağmur məni ovutmur, nə yandırmır, nə islatmır, nəyəm, dünya.***Gün işığı, ya toranam?Ümüdsizəm, qəhramanam?Tövratam, İncil, Quranam?Nəyəm, dünya.Gahdan sevinc, gahdan hər qəm?Üfüqəm, üfüqə qərqəm?Torpağam, göyəm, bərzəxəm?Nəyəm dünya.Birə birəm, yüzə yüzəm?Kor ümidəm, gülən gözəm?Atəşəm, donmuş dənizəm?Nəyəm, dünya.Bədəndə can, ruhda Vətən?Torpağam, ya torpağa dən?Gizlin, Məlum, Oğul, Dədə?Nəyəm, dünya.Min dünyayam, bir ovucam?Tamaşaçı, oyunçuyam?Darağam ya baş tacıyam?Nəyəm,dünya.Suyam, su çəkən kağızam?Nəfərəm, Ədədəm, Tozam?Çarmıxda da ağrısızam,Nəyəm, dünya.***Balıqdıq bir vaxtı,Bərabərdik günündə...Nə ümidsizimiz vardı, nə qəhrəmanımız.Biz dəniz tamı verirdik,Qardaşımız buludları sevirdik......bir özümüzdük qəlbimizin dibində,Uzaqdıq amansız pramidalardan.Şairliyi dənizdə öyrəndik, şəkil çəkməyi quruda...Torpağa öyrəşəndən unutduq dəniz ədəbiyyatını,Vergülüdü ləpələr misralarının...

Dostlarınla paylaş: