YER ÜZÜ GÖY ÜZÜ DEYİL...Yer üzü göy üzü deyil,Uçasan,qanad açasan.Bu can təkcə özü deyil,Götürüb hara qaçasan?Bu canın beli bükülür,ayaqları yol tutmur...Yağan üstünə tökülür,Yanğısını ovutmur...Aydı,gündü gəlir keçir,Bu can dərdi keçə bilmir.Sərxoşudu,həsrət içir,Bu can sevinc içə bilmir.***SƏNSİZLİK...Bekar yolların,Ayaq səsinə həsrət qalmasıdır-sənsizlik...Zaman kitabının vərəqləri-ya edam olnmuş-ya da cəza kəsilmiş xatirələrlə doludu...Yağışlar yağdı,Əllərim qaranlığa bulaşdı,Səs eşitmədim,Yolları görmədim.İlmə-ilmə gecələrə toxundu,Ulduzlar kimi göründü dərdlərim,Otaq yasa batdı...***VƏTƏN!!!Kasıb qoruduğu,vətən!Varlı yarıdığı,vətən!Yadlar sarıdığı,vətən!Daşın daş üstə qalmadı...Kim gəldi ağlatdı,Vətən!Oğurladı,atdı,vətən!Satan elə satdı,Vətən!Daşın daş üstə qalmadı...***TANRIYA ŞİKAYƏTİlahi ,bu nə dünyadı?Sevinc də qəm də ağladır!Gəlmişəm şikayətinə,Bəndəni bəndə ağladır!Yollar sıxır ayağımı,Əllərim göyün altında.İlmə-ilmə toxunmuşam,Qalmışam düyün altında.Gözlər yaxşı ki var hələ,Dərdi töküb yumaq olur.Ömür illərə bükülür,Açılmayan yumaq olur.***YAŞAMAĞA TƏHƏR YOXBu gecəni nə qədər,Axtarıram,səhər yox.Bir dünyaya doğulam,Ayrılıq yox,qəhər yox.Nə edim,od əlimdə,Qan ağlayır dilim də.Dada gəlmir ölüm də,Yaşamağa təhər yox.Çarəmiz nə,ay adam,Mən də sənə tay adam.Günlərini say,adam,Bu gün varıq,səhər yox.

