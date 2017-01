loading...

***Uzaqdan –uzağaUlduzlara baxıb köks ötürmə.Bəlkə, ulduzlar da,Uzaqdan –uzağa bizə baxıb köks ötürür.Bəlkə, ulduz olmaqdan bezikib,İnsan olmaq arzusuyla sayrışılar göy üzündə.BU YOL HARDA BİTƏCƏK?Küçə -küçə dolaşdım,Yol –yol yeridim,Cığır –çığır addımladım.Neçə ev, neçə qapıBu küçəyə işıq salır.Bu küçədə bir mən,Bir sən, bir də keçdiyimizO illərin xatirələri.Bu yol hardan başlanır,Bu yol harda bitəcək?Biz bu yolun neçənci yolçusuyuq, İlahi?Bu yol kimi güldürüb,Bu yol kimi ağladıb?Bu yolla neçə gəlin köç eyləyib görəsən,Bu yolla neçə tabut çiyinlərdə yeriyib?Ər evinə tələsən,Son mənzilinə tətəntiyən.Bu yol hardan başlanır,Bu yol harda bitəcək?Biz bu yolun neçənci yolçusuyuq, İlahi?BİR ÖMÜR YALANLARLA YAŞAMAQBir ömür yalanlar eşitmək,Bir ömür yalanlara inanmaq,Bir ömür yalanlarla yaşamaq.Səssiz –səmirsiz öz içində,Dünyanı var –gəl etmək.Öz içində sevdiklərinə sarılmaq,Sarıldıqca tənhalığını unutmaq,Unutduqca bir ömür.İnanclara özünüZorla inandırmaq,Bir bəxtsizə ən böyük təsəllimiş.Ömür hardan başlanır,Harda bitəcək?Yarımçıq qalan arzular kimə sarılar,Kimə?Küçələri dolaşıb,Kimi və nəyi axtardığını.Hardan gəlir,Hara getdiyini belə unudan,O yazıqa küçələr ən böyük təsəllidir.Küçə bitsə ömür bitər,Ümid bitər.Bəlkə yaşamaq istəyir,Bir ömür yalanlarla yaşamaq.17.09.2016.SONETLƏRBaxşın bir aləm, sözün bir aləm,Duyurəm könlünün məhəbbətini.Bahar çiçəyisən, bahar gülüsən,Şeir də görürəm səadətini.Nə hicran, nə kədər, nə qəm görəsən,Sevincli günlərin uzansın fəqət.Bir gün min il kimi şaxtasız, qarsız,Qış səndən uzaqda dayansın fəqət.Ayrılıq sözündən tamamən uzaq,Xoşbəxtdir köksümdə döyünən ürək.Əzizim, sevincin sevincim, demək.Nə qələm yorlur, nə də ki, varaq,Qaynardır ilhamım, qaynardır təbim.Əzizim, sənindir söz dolu qəlbim...IIQəlbimin sevdası, eşqi də sənin,Sevindim ürəkdən hər sevincinə.Durmusan qarşımda dünəndən gözəl,Doymayır baxmaqdan gözələrim yenə.Bu sənin fərmanın, bu sənin hökmün,Gərək ki, vəsf edəm sözümlə səni.Xəyalən qarşımda dayandığın an,İmtahan eyləyir gözələrin məni.Bəlkə də gələcək səadətimi,Tərənnüm edirəm böyük ilhamla.Çırpınır köksümdə ürək inamla.Dayan bir söyləyim saf niyyətimi,Şeirim adına bir ərmağandır.Sevgi olan yerdə, ölüm yalandır...IIISevgi səadətdir, sevən bəxtəvər,Sənə tale yazan, nə gözəl yazıb.Üzündə daima təbəssüm görüm,Alqışlar adına mükəmməl yazıb.Qəlbində arzular necə də safdır,Safdır bu dağların havası kimi.Gözəldir məhəbbət, gözəldir sevgi,Elə bu həyatın mənası kimi.Sevin sevincinə şərikəm mən də,Bahar bizimkidir yollar uğurlu.Gündüzü işıqlı, gecəsi nurlu.Məhəbbət deyəndə, sevgi deyəndə,Gəlib xəyalımda dayanırsan sən.Səninlə hər zaman bəxtəvərəm mən.IVGözümün önündə canlanır hər an,O görüş, o vüsal, o xoşbəxt anlar,Sözündən, səsindən heyrətləndikcə,Deyirdim, nə gözəl səadətim var.Doğmadır bu sözlər, doğmadır bu səs,Sözündən,səsindən isindi ruhum.O təmiz eşqinə inanıram mən,Acı hicranlardan daha yox qorxum.Səadət bizimdir, səadət bizim,Gəl, birgə sevinək qəm bizdən uzaq.Ürəkdən sevənlər xoşbəxtdir ancaq.Uğurlu sabahım sənsən, əzizim,Birgə salamlayaq səhəri erkən.Xoşbəxtdir hər zaman sevib sevilən.

