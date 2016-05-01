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ATAXAN ALİEVЗмеяТак много на свете растений, зверейИ следует выбрать тебе кто родней?А мне, вот, по жизни, всех ближе-змея,Она мне так нравится-прелесть моя!Поверь мне, пусть даже она холодна,Взгляни и поймёшь как прекрасна она.Не дал ей Всевышний, ни рук и ни ног.Попробуй пожить так-вот, я бы не смог!Но взгляд её-воля,спокойствие, властьЯ чувствую сердцем-здесь смерть и напасть!Как будто во сне, я с любовью гляжуИ море достоинств я в ней нахожу.На скалах, на дереве, в светлой волнеПризнай, как хозяйка спокойна вполне.Ты помни, что первой-не тронет она.И движется вся, как морская волна.И то, что опасностью может грозитьМне в жизни подарит надёжности нить..Шаг влево, шаг вправо-смертельный укусЗмеиный напиток не сладок на вкус!Я верю, надеюсь, что встречу своюКрасавицу, мудрую, словно змеюМы дом наш сумеем построить вдвоём,Там будет свой садик, цветник, водоём.Она так устроит всё в жизни моей,Мы выростим много прекрасных детейИ пусть будет тайной семейный секрет,Что жар я дарю, а она мудрый свет.И будет она всех прекрасней милейПолюбит от сердца родных и друзей,Но, чтоб догадаться никто не посмел,Что нежно змею на груди я согрел!Рассвет поэзииА время моей жизни-только миг.Я прошлой ночью смог это понять..Вот, юность! Глядь, а вот уж я старик.Рассвет, закат и смерти благодать.Прошу, Аллах, храни мою любовь,Моих родных, родителей и матьПоверь мне, что я всё отдать готов,Чтоб их от бед, всю жизнь оберегать!Храни Аллах, прошу, мой отчий домИ Город, и прекрасную странуИ лавочку, что в сквере за угломИ губы, без которых не усну.И это небо, трепетный рассветИ эти руки, волосы, глазаИ эту ночь, и этот лунный светВсё, без чего мне жить никак нельзя.Поэзия, я молод-Ты слаба..Не передать нам чувств моих наплыв.И кружится шальная головаИ нервы натянул я на разрыв!Прости, Всевышний, мне весь этот бред,Храни моей поэзии рассвет!Волен мой полётЧто такое ревность-это боль,Боль двоих-зачем она нужна?Это рана и морская соль,Это горло и на нём струна!Как же трудно вынести, стерпетьЯ хочу как птица улететьРазве можно только разрушать?Только недоверием дышать?Я свободен, волен мой полётИ меня петля в плен не возьмёт!Я срываю петли и лечу,Я ни чьих страданий не хочу..Уходя-уйди, меня забудьВсё, что было, верь мне-не вернутьЗакрывая дверь-ты не стучиБрось тебе не нужные ключи!Я свободный сокол в небесахМне любовь нужна в родных глазах..Вера и надежда и ещё,Чтобы сердцу было горячо!

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