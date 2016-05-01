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    Bu gün, 09:52
    Ədəbiyyat
    25

    ATAXAN ALİEV


    Змея

    Так много на свете растений, зверей
    И следует выбрать тебе кто родней?
    А мне, вот, по жизни, всех ближе-змея,
    Она мне так нравится-прелесть моя!

    Поверь мне, пусть даже она холодна,
    Взгляни и поймёшь как прекрасна она.
    Не дал ей Всевышний, ни рук и ни ног.
    Попробуй пожить так-вот, я бы не смог!

    Но взгляд её-воля,спокойствие, власть
    Я чувствую сердцем-здесь смерть и напасть!
    Как будто во сне, я с любовью гляжу
    И море достоинств я в ней нахожу.

    На скалах, на дереве, в светлой волне
    Признай, как хозяйка спокойна вполне.
    Ты помни, что первой-не тронет она.
    И движется вся, как морская волна.

    И то, что опасностью может грозить
    Мне в жизни подарит надёжности нить..
    Шаг влево, шаг вправо-смертельный укус
    Змеиный напиток не сладок на вкус!

    Я верю, надеюсь, что встречу свою
    Красавицу, мудрую, словно змею
    Мы дом наш сумеем построить вдвоём,
    Там будет свой садик, цветник, водоём.

    Она так устроит всё в жизни моей,
    Мы выростим много прекрасных детей
    И пусть будет тайной семейный секрет,
    Что жар я дарю, а она мудрый свет.

    И будет она всех прекрасней милей
    Полюбит от сердца родных и друзей,
    Но, чтоб догадаться никто не посмел,
    Что нежно змею на груди я согрел!


    Рассвет поэзии

    А время моей жизни-только миг.
    Я прошлой ночью смог это понять..
    Вот, юность! Глядь, а вот уж я старик.
    Рассвет, закат и смерти благодать.

    Прошу, Аллах, храни мою любовь,
    Моих родных, родителей и мать
    Поверь мне, что я всё отдать готов,
    Чтоб их от бед, всю жизнь оберегать!

    Храни Аллах, прошу, мой отчий дом
    И Город, и прекрасную страну
    И лавочку, что в сквере за углом
    И губы, без которых не усну.

    И это небо, трепетный рассвет
    И эти руки, волосы, глаза
    И эту ночь, и этот лунный свет
    Всё, без чего мне жить никак нельзя.

    Поэзия, я молод-Ты слаба..
    Не передать нам чувств моих наплыв.
    И кружится шальная голова
    И нервы натянул я на разрыв!

    Прости, Всевышний, мне весь этот бред,
    Храни моей поэзии рассвет!



    Волен мой полёт

    Что такое ревность-это боль,
    Боль двоих-зачем она нужна?
    Это рана и морская соль,
    Это горло и на нём струна!

    Как же трудно вынести, стерпеть
    Я хочу как птица улететь
    Разве можно только разрушать?
    Только недоверием дышать?

    Я свободен, волен мой полёт
    И меня петля в плен не возьмёт!
    Я срываю петли и лечу,
    Я ни чьих страданий не хочу..

    Уходя-уйди, меня забудь
    Всё, что было, верь мне-не вернуть
    Закрывая дверь-ты не стучи
    Брось тебе не нужные ключи!

    Я свободный сокол в небесах
    Мне любовь нужна в родных глазах..
    Вера и надежда и ещё,
    Чтобы сердцу было горячо!

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