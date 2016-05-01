ATAXAN ALİEV
Змея
Так много на свете растений, зверей
И следует выбрать тебе кто родней?
А мне, вот, по жизни, всех ближе-змея,
Она мне так нравится-прелесть моя!
Поверь мне, пусть даже она холодна,
Взгляни и поймёшь как прекрасна она.
Не дал ей Всевышний, ни рук и ни ног.
Попробуй пожить так-вот, я бы не смог!
Но взгляд её-воля,спокойствие, власть
Я чувствую сердцем-здесь смерть и напасть!
Как будто во сне, я с любовью гляжу
И море достоинств я в ней нахожу.
На скалах, на дереве, в светлой волне
Признай, как хозяйка спокойна вполне.
Ты помни, что первой-не тронет она.
И движется вся, как морская волна.
И то, что опасностью может грозить
Мне в жизни подарит надёжности нить..
Шаг влево, шаг вправо-смертельный укус
Змеиный напиток не сладок на вкус!
Я верю, надеюсь, что встречу свою
Красавицу, мудрую, словно змею
Мы дом наш сумеем построить вдвоём,
Там будет свой садик, цветник, водоём.
Она так устроит всё в жизни моей,
Мы выростим много прекрасных детей
И пусть будет тайной семейный секрет,
Что жар я дарю, а она мудрый свет.
И будет она всех прекрасней милей
Полюбит от сердца родных и друзей,
Но, чтоб догадаться никто не посмел,
Что нежно змею на груди я согрел!
Рассвет поэзии
А время моей жизни-только миг.
Я прошлой ночью смог это понять..
Вот, юность! Глядь, а вот уж я старик.
Рассвет, закат и смерти благодать.
Прошу, Аллах, храни мою любовь,
Моих родных, родителей и мать
Поверь мне, что я всё отдать готов,
Чтоб их от бед, всю жизнь оберегать!
Храни Аллах, прошу, мой отчий дом
И Город, и прекрасную страну
И лавочку, что в сквере за углом
И губы, без которых не усну.
И это небо, трепетный рассвет
И эти руки, волосы, глаза
И эту ночь, и этот лунный свет
Всё, без чего мне жить никак нельзя.
Поэзия, я молод-Ты слаба..
Не передать нам чувств моих наплыв.
И кружится шальная голова
И нервы натянул я на разрыв!
Прости, Всевышний, мне весь этот бред,
Храни моей поэзии рассвет!
Волен мой полёт
Что такое ревность-это боль,
Боль двоих-зачем она нужна?
Это рана и морская соль,
Это горло и на нём струна!
Как же трудно вынести, стерпеть
Я хочу как птица улететь
Разве можно только разрушать?
Только недоверием дышать?
Я свободен, волен мой полёт
И меня петля в плен не возьмёт!
Я срываю петли и лечу,
Я ни чьих страданий не хочу..
Уходя-уйди, меня забудь
Всё, что было, верь мне-не вернуть
Закрывая дверь-ты не стучи
Брось тебе не нужные ключи!
Я свободный сокол в небесах
Мне любовь нужна в родных глазах..
Вера и надежда и ещё,
Чтобы сердцу было горячо!
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