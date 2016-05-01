Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ » Xəbərə fərqli baxış....
Xəbər kateqoriyaları
Qeydiyyat
» » Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ
loading...
Ordan-Burdan
  • Elza Seyidcahandan yeni şeir: "Verdi.. Basdı... Çaldı..."
    Əməkdar artist Elza Seyidcahan yeni şeirini sevənləri ilə paylaşıb. HERXEBER.COM xəbər verir ki, "Instagram" hesabında...
  • XAKERLƏR DÜNYA ULDUZLARININ ÇILPAQ ŞƏKİLLƏRİNİ YAYDILAR - SKANDAL FOTOLAR
    HERXEBER.COM aznews.az-a istinadən xəbər verir ki, naməlum hakerlərin bu dəfəki ilk hədəfi Emma Watson olub. "Harry...
  • "ŞƏBNƏM TOVUZLUNUN BİR QƏZETLİK LÜT ŞƏKİLLƏRİ VAR"
    Prodüsser Tolik və müğənni Şəbnəm Əsədovanın ötən gün canlı yayımda Təranə Qumralı 720 manatlıq alçaya görə tənqid...
  • Əcnəbi şəxs Validə Abbasovanın ayaqqabısında içki içdi – FOTO
    İsveçrədə yaşayan azərbaycanlı model Validə Abbasova gecə klubunda əylənən zaman çəkilən fotoşəkillərini sosial...
  • Tezliklə yayımlanacağı deyilən "Kurtlar Vadisi Pusu"dan PİS XƏBƏR
    "Kurtlar Vadisi Pusu"nun izləyicilərinə pis xəbər var. HEREXEBER.COM xəbər verir ki, serialın TRT1-də yayımlanması...
  • RƏQQASƏ AYLA FÜSUNKAR GÖRÜNÜŞÜ İLƏ DİQQƏT ÇƏKDİ - FOTOLAR
    Hər zaman ekzotik rəqsləri ilə tamaşaçılarını heyran edən məşhur rəqqasə Ayla Nur şou-biznesə qatılmağı qərara alıb....
  • CANLI YAYIMDA BİABIRÇILIQ: MƏNƏ TOXUNMA, ƏCLAF! - VİDEO
    "Mənə toxunma, əclaf! Əlin dəyməsin mənə! Sən nə əxlaqsız, tərbiyəsiz insansan?!" Məşhur braziliyalı model və fitnes...
  • “Məni qaranlığa aparıb soyundurdu” — Tolik + VİDEO
    HERXEBER.COM xəbər verir ki, ARB TV-nin "Gəlin danışaq" verilişinin qonağı olan prodüser Tarix Əliyev (Tolik) maraqlı...
  • Xatirə İslam Cenifer Lopezin paltarını “aldı”- 14 min manata
    Həyat yoldaşı vəzifəyə təyin olunan müğənni Xatirə İslam indi də dünya şöhrətli müğənni Cenifer Lopezlə ayaqlaşmaq...
    • Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ
    Bu gün, 15:45
    Xəbərlər
    90
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Саддама Хусейна можно назвать самым известным диктатором конца XX века. В ту пору, когда имя Усамы бен Ладена ещё было известно только специалистам, лидер Ирака был объявлен главным злодеем на планете.

    Его нет на свете уже более десятка лет, а на земле Ирака так и не наступил мир. И сегодня многие иракцы вспоминают первые годы правления Саддама как «золотой век», прощая ему все совершённые злодеяния.

    Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити — это человек, который сделал себя сам.
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Саддам Хусейн в возрасте трёх лет. 1940 год Фото: Commons.wikimedia.org

    Он родился 28 апреля 1937 года в селении Аль-Ауджа в 13 км от иракского города Тикрита, в семье безземельного крестьянина. Детство не сулило Саддаму ничего хорошего: отец то ли умер, то ли сбежал, мать болела, семья жила в бедности. Отчимом Саддама (такова была местная традиция) стал брат отца, бывший военный. Об отношениях мальчика с отчимом есть противоречивые сведения, но одно понятно точно: ни безбедной, ни безоблачной юность диктатора не была.

    Несмотря на все беды, Саддам рос живым, общительным, и это привлекало к нему людей. Он мечтал о карьере офицера, которая могла бы вытащить его с самого дна жизни.

    Революционер
    На Саддама сильно повлиял другой его дядя, Хейраллах Тульфах, бывший военный, националист, борец с действующим режимом.

    В 1952 году в Египте произошла революция. Для 15-летнего Саддама кумиром стал её лидер Гамаль Абдель Насер. Подражая ему, Хусейн с головой включается в подпольную деятельность в Ираке. В 1956 году 19-летний Саддам принял участие в неудачной попытке переворота против короля Фейсала II. В следующем году он стал членом Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), сторонником которой был его дядя.

    Ирак в ту пору — страна переворотов, и активист «Баас» Саддам Хусейн как активный их участник очень быстро зарабатывает заочный смертный приговор.

    Но даже это его не останавливает. Энергичный молодой человек постепенно делает карьеру в партии «Баас». На активиста идёт охота, он оказывается в тюрьме, бежит и снова включается в борьбу.

    К 1966 году Хусейн был уже одним из лидеров партии «Баас», возглавлявшим службу безопасности.
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Саддам Хусейн — молодой член партии «Баас» (конец 1950-х) Фото: Commons.wikimedia.org



    Среди увлечений диктатора Ирака было садоводство. В саду одного из своих дворцов Саддам Хусейн собственноручно посадил куст элитных белых роз, который назвал именем своей любимой жены Саджиды. В последние месяцы жизни в американской тюрьме во время прогулок Саддам старательно поливал сорняки, росшие во дворике.


    Иракский «Берия»
    В 1968 году баасисты приходят к власти в Ираке. Во главе Совета революционного командования встаёт Ахмед Хасан аль-Бакр. Саддам в списке руководителей — пятый. Зато в его руках спецслужба, которая помогает нейтрализовывать внешних и внутренних врагов.

    В 1969 году Хусейн — уже заместитель председателя Совета революционного командования и заместитель генерального секретаря руководства «Баас».

    Руководитель иракской спецслужбы, носящей название «Управление общей разведки», в семидесятых Хусейн «зачищает» «сионистов», курдов, коммунистов, оппозиционеров в партии. Несмотря на расправу над коммунистами, Саддаму удаётся наладить диалог с Москвой и подписать советско-иракский Договор о дружбе и сотрудничестве. Багдад получает помощь в перевооружении армии и строительстве промышленных объектов.

    Национализация нефтяной промышленности вкупе с высокими ценами на нефть позволяет Ираку получить огромные доходы от продажи углеводородов. С подачи Хусейна их отправляют на социальную сферу, строительство новых школ, университетов, больниц, а также на развитие местных предприятий. В этот период он добивается высочайшей популярности в народе.
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Саддам Хусейн (в центре) содействует распространению грамотности среди женщин. 1970-е годы Фото: Commons.wikimedia.org



    С 1997 по 2000 годы Саддам Хусейн регулярно сдавал свою кровь для того, чтобы специальная группа каллиграфов с её помощью создала экземпляр Корана. Коран, написанный кровью диктатора, был преподнесён ему на 63-летие.


    Друг Москвы, друг Вашингтона
    16 июля 1979 года Саддам Хусейн делает последний шаг к вершине власти. Ахмед Хасан аль-Бакр, к тому времени остающийся лидером лишь номинально, уходит в отставку, и 42-летний Хусейн становится главой Совета революционного командования, президентом и премьер-министром Ирака.

    Но Саддам хочет большего: как и его кумир Насер, он мечтает стать лидером не одной страны, а всего арабского мира. Хусейн сулит соседям финансовую помощь и быстро завоёвывает авторитет в регионе.

    Хусейн в ту пору — классический светский диктатор ближневосточной страны. Чуть более жестокий из-за сложной биографии, с чуть меньшим кругозором (начальное образование стал получать в 10 лет, а военную академию окончил, будучи вторым лицом в государстве), но не вызывающий своими действиями всеобщего отторжения.
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев беседует с заместителем Генерального руководства Партии арабского социалистического возрождения («Баас») Ирака, заместителем председателя Совета революционного командования Иракской Республики Саддамом Хусейном. Фото: РИА Новости/ Соболев

    В 1980 году Ирак, имеющий территориальные споры и идеологические противоречия с Ираном, в котором произошла исламская революция, вступает в войну, которая растянется почти на десятилетие.

    И здесь Хусейн демонстрирует чудеса изворотливости: не побив горшки в СССР, лидер Ирака налаживает отношения с западными странами. Для Вашингтона, находящегося в жёстком конфликте с Тегераном, Саддам становится подарком судьбы. Соединённые Штаты оказывают Багдаду всевозможную помощь и закрывают глаза на истребление Хусейном своих политических противников.

    Кувейтский капкан
    Ирано-иракская война растянулась на долгие восемь лет, обернулась для обеих стран большими материальными потерями, огромными человеческими жертвами и завершилась миром на условиях, которые существовали и до её начала.

    Война нанесла большой ущерб экономике Ирака и обернулась серьёзным снижением уровня жизни его граждан. Кроме того, на ведение войны у других государств были взяты большие кредиты. Всё это делало положение режима Хусейна довольно неустойчивым.

    Лидер Ирака мучительно искал выход из кризиса. В это время он вспомнил о давних притязаниях на Кувейт.

    В ходе ирано-иракской войны Кувейт, откровенно опасавшийся усиления Ирана и расширения его влияния в регионе, выделил Ираку кредиты в общей сложности на 15 миллиардов долларов. Однако после окончания войны отношения между двумя странами стали портиться.

    Ирак обвинял Кувейт в «воровстве» нефти из приграничных иракских месторождений. Под этим подразумевалось использование Кувейтом технологий наклонного бурения, которые, кстати, были получены кувейтцами от США.

    Кувейт имел тесные связи с американцами, о чём Хусейн прекрасно знал. И тем не менее 2 августа 1990 года армия Ирака начала вторжение в эту страну.

    В истории Ирака и биографии самого Саддама этот момент станет поворотным. Соединённые Штаты объявят его «агрессором» и обрушат на Ирак свою военную мощь.

    Хусейн угодил в ловушку. 25 июля 1990 года, за неделю до вторжения в Кувейт, он встретился с послом США Эйприл Глэспи. На переговорах обсуждался и «кувейтский вопрос». «У меня есть прямая инструкция президента: добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом... Эта тема не связана с Америкой», — заявила Глэспи.

    Эти слова, по мнению экспертов, и стали для лидера Ирака сигналом к активным действиям.

    Зачем это было нужно США? Усиление военного присутствия в богатом нефтью регионе неподалёку от границ Ирана военные стратеги США считали необходимым. Однако размещение больших военных сил без веской причины могло спровоцировать возмущение среди арабских стран, которые и без того не жаловали американцев.



    Несмотря на все тяжёлые испытания, выпавшие на долю Саддама Хусейна в детстве, самым большим потрясением юности для него стала смерть любимого коня. 15-летний подросток испытал настолько глубокий шок, что на несколько недель у него оказалась парализованной рука.


    Побеждён, но не свергнут
    Иное дело — военное вмешательство с целью восстановления справедливости и пресечения агрессии большого Ирака с мощной армией против своего маленького и беззащитного соседа.

    17 января 1991 года многонациональные силы во главе с США начнут операцию «Буря в пустыне». После пяти недель массированных бомбардировок в ходе четырёхдневной наземной операции Кувейт будет полностью освобождён. Также будет занято до 15 процентов иракской территории.

    Были разбиты или потеряли боеспособность 42 дивизии армии Ирака, погибли более 20 тысяч военнослужащих, более 70 тысяч попали в плен. На севере Ирака восстали курды, на юге — шииты, Саддам потерял контроль над 15 из 18 провинций страны.

    Достаточно было ещё одного удара, и режим бы пал. Хусейн, безусловный виновник агрессии, практически всем мировым сообществом воспринимался как «легитимная цель».

    Но последнего удара не последовало. Был заключён мир, и диктатору было позволено разгромить повстанцев на большей части страны. На юге и севере Ирака многонациональная коалиция создала «бесполётные зоны», под защитой которых противники Хусейна создали собственные правительства.

    Саддам смирился с этим, ещё более жёсткими методами восстанавливая свою власть на оставшейся территории.

    Ирак жил под санкциями. От режима требовали полной ликвидации запасов оружия массового поражения. Хусейн уверял, что требования выполняются, и такого оружия у него не осталось.

    Но почему ему вообще позволили сохранить власть? В Вашингтоне посчитали, что без него Ирак ждёт хаос? Или планировали ещё раз использовать «доктора Зло» в своих целях?
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Саддам Хусейн с семьёй. Слева направо по часовой стрелке: зятья Хусейн и Саддам Камель, дочь Рана, сын Удей, дочь Рагад с сыном Али на руках, невестка Сахар, сын Кусей, дочь Хала, президент и его жена Саджида Фото: Commons.wikimedia.org

    Выдающийся случай политического мошенничества
    Трагедия 11 сентября 2001 года развязала Соединённым Штатам руки для любых действий по всему миру под лозунгом борьбы с терроризмом. Иракского лидера обвинили в связях с бен Ладеном и в разработке оружия массового поражения.

    В зале заседаний ООН госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал пробиркой, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака, и поэтому необходимо срочно начать вооружённое вторжение в эту страну.

    Это был блеф, выдающийся случай политического мошенничества: биологического оружия не было ни в пробирке, ни на территории Ирака, о чём Пауэлл, как выяснилось позднее, прекрасно знал. Убедить Россию и Китай американцам не удалось, что не помешало им 20 марта 2003 года начать новое вооружённое вторжение в Ирак.

    К 12 апреля Багдад полностью перешёл под контроль сил коалиции, а к 1 мая сопротивление верных Хусейну частей было окончательно сломлено. Президент США Джордж Буш-младший ликовал: блицкриг удался.

    Но страна, лишившаяся своего диктатора, стремительно стала скатываться в хаос. Внутренние противоречия вылились в междоусобицу, где все ненавидят всех, а более всего — американских оккупантов.

    Хусейн, бежавший из Багдада, уже не играл в этих процессах никакой роли. За ним велась настоящая охота.
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ

    Teqlər:

    loading...

     

     

    comments powered by HyperComments
    Dostlarınla paylaş:
    DİGƏR XƏBƏRLƏR
    Загрузка...
    KİMDİR?
    Birinci xanımların cavanlığı - FOTOLAR
    HEÇ KİMİN TANIMADIĞI YENİ " EUROVİSİON" TƏMSİLÇİMİZ HAQQINDA MARAQLI MƏLUMATLAR - FOTOLAR
    DİKTATORLARIN QƏRİBƏ YEMƏKLƏRİ
    KIMDIR?-SNAYPERÇİ VASILIY ZAYTSEV
    KİMDİR?- KRİSTİAN DİOR
    TANINMIŞ İŞ ADAMI DÜNYASINI DƏYİŞDİ.
    MƏHƏMMƏD ƏLİ HAQQINDA MARAQLI FAKTLAR:
    NƏDİR?
  • Sağlamlıq baxımından ən zərərli və təhlükəli peşələr nədir?
    1. Yenidən bərpası mümkün olan, çölə atılmış əşyaları toplamaq 2. Nüvə stansiyası işçiləri 3. Laboratoriyada...
  • YUMURTA ÇİÇƏYİ NƏDİR?
    Yumurta çiçəyi adı verilən bu bitkinin digər adı isə badımcan çiçəyidir. Bitkinin yumurta çiçəyi adlandırılması xarici...
  • NƏDİR?- KOLPİT XƏSTƏLİYİ HAQQİNDA
    Kolpit (vaginit) ginekoloji xəstəliklərin arasında ən tez-tez təsadüf edilən xəstəliklərdən biridir. Kolpit uşaqlıq...
  • XƏRÇƏNGİN DÜŞMƏNİ
    Maş lobyası qaraciyər yağlanmasının qarşısını alır və arıqlamağa kömək edir. Əsasən Çin və Hindistanda yetişdirilən maş...
  • "BERMUD ÜÇBUCAĞI"ININ SİRRİ AÇILDI
    Avstraliya alimləri əmindilər ki, təyyarələrin, gəmilərin və insanların müəmmalı şəkildə itdiyi Bermud üçbucağının...
  • TELEFONUN YARANMA TARİXİNDƏ İNANILMAZ FAKTLAR!-FOTOLAR
    Tarixi 1876-cı il fevralın 14-də ABŞ-ın Boston Universitetinin professoru Aleksandr Qraham Bell ilk telefon aparatının...
  • BAKI METROSU NECƏ OLARAQ "GİNNESİN REKORDLAR KİTABI"NA DÜŞDÜ?
    28 oktyabr 1995-ci ildə “Ulduz” və “Nərimanov” stansiyaları arasındakı tuneldə qatarın alışması nəticəsində 300 adam...
  • 40 ƏDƏDİNİN SİRRİ!
    Dini mətnlərə diqqət etsək, 40 ədədi başqa ədədlərə nisbətən çox istifadə olunub. O cümlədən bunları qeyd etmək olar:...
  • NƏDİR?-NEKROFİLİYA ....
    Nekrofiliya xəsətliyi,ölü insanlara qarşı hiss edilən cinsəl bir duyğu hissidir. Ölülərə qarşı maraq duyan bu insanlar,...
    • BU GÜNÜN XƏBƏRLƏRİ
    15:45
    Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ
    15:29
    POLİSLƏR SAHƏDƏ UZANMIŞ UŞAQLARI GÖRƏNDƏ, ELƏ BİLDİLƏR Kİ, ONLAR OYUN OYNAYIRLAR,LAKİN....
    12:53
    Məşhurların Arxiv Toy fotoları
    10:36
    Paris ətrafında ATIŞMA: 1 nəfər öldürüldü
    01:42
    Bahalı ilanın İNANILMAZ SƏHVİ - FOTOLAR
    01:32
    Azərbaycanda bu da oldu - “Yas pulu” üstündə dava düşdü
    21:43
    YÜZ AVTOMOBİLLİK KORTEJLƏ HƏBSXANAYA GEDƏN AVTORİTETİN MASKASI DÜŞDÜ – FOTOLAR
    18:26
    MƏDƏT QULİYEVİN OĞLU İTALİYALI MİLYONÇU İLƏ BAKIDA - FOTOLAR
    15:36
    Maşınla adam öldürən 14 yaşlı biznesmen oğlu nəhayət SAXLANILDI, ATASI İSƏ...
    15:25
    Bakıda azyaşlı övladlarına əsəbiləşən anadan dəhşətli əməl
    02:02
    Stadionda Röyanı zorla öpdülər – FOTO
    01:39
    "EVLİ KİŞİ İLƏ EŞQ YAŞAMAQ OLAR", - DEYƏN AZƏRBAYCANLI AKTRİSADAN CAZİBƏDAR FOTOLAR
    01:13
    SON DƏQİQƏ: AVTOMOBİL KREDİTİ BƏRPA OLUNDU - 20% İLKİN ÖDƏNİŞ, 5 İLƏDƏK
    09:03
    Cazibədar yanğınsöndürən kişilərin ağlını başından alır - FOTOLAR
    00:40
    ATASI DANIŞDI: “HEÇ 14 YAŞLI UŞAĞI HƏBS EDƏRLƏR?
    00:27
    AZƏRBAYCANLI AKTRİSANIN AÇIQ-SAÇIQ ƏTƏYİ BAŞINA BƏLA OLDU (FOTO)
    09:09
    Aktrisa Pərvin BİABIR OLDU: O qədər dar geyindi ki, paltarı CIRILDI – FOTOLAR
    08:56
    Dollarla bağlı XƏBƏR VAR: FED-in iclası yekunlaşdı
    01:06
    100 MAŞINLIQ KARVANLA HƏBSXANAYA YOLA SALINDI! KİMDİR BU ÇİNGİZ?
    00:38
    ATASININ İŞDƏN QOVULDUĞUNU EŞİDƏN AYSELDƏN GÖZLƏNİLMƏZ ADDIM
    09:04
    BƏƏ daha bir möcüzəyə imza atır - Aysberqləri gətirirlər
    00:25
    DAMLANIN QARA “PORSCHE”Sİ GÖZ QAMAŞDIRDI - FOTOLAR
    21:49
    MÜĞƏNNİ UŞAQLARIN QARŞISINA "LÜT" ÇIXDI - FOTOLAR
    12:53
    Aydan Abdullayeva - "Bir əlçim xatirədir..."
    08:37
    ŞƏBNƏM İNTİM FOTOSUNU YAYAN ƏRİNİ BİABIR ETDİ: "ƏSL AZƏRBAYCAN KİŞİSİ..."
    01:56
    Bu ölkələr dollardan imtina edə bilər
    01:45
    “ATV Səhər”in yayımı dayandırıldı - SƏBƏB
    01:24
    ƏRİ İLƏ YATAQDA FOTOLARI YAYILAN ŞƏBNƏMDƏN ŞOK: "ƏSLİNDƏ O, MƏNİM..."
    09:05
    DİQQƏT: TELEFONDAN SİLİNƏN ŞƏKİLLƏRİ YENİDƏN NECƏ QAYTARMAQ OLAR? - İZAH - FOTO
    02:23
    İnstaqramda nələr baş verir?
    02:04
    “Allahın oğlu” dağılmış şəhərə endi: “Görürsüz, İsa gəlir…” – FOTOLAR
    01:46
    ÇİNGİZ 100 AVTOMOBİLDƏN İBARƏT KORTEJLƏ HƏBSXANAYA APARILDI
    10:22
    Köhnə materiallardan elə maşın yığdı ki... - İNANILMAZDIR - FOTOLAR
    10:06
    Dünyanın ən uzun göydələni tikiləcək - FOTO
    02:30
    Dünya prezidentlərinin aylıq əmək haqqları açıqlandı
    MÜHARİBƏ
  • Ginnesin Rekordlar Kitabına düşmüş erməni əsgəri məhv edildi
    Ermənistan ordusu Qarabağda daha bir hərbçisini itirib. Güllə yarasından ölən əsgər 20 yaşlı Artak Rafaelyandır. O,...
  • Bu gün şəhid olan hərbçimizin FOTOSU
    Xəbər verdiyimiz kimi, martın 11-də səhər saatlarında Dağlıq Qarabağda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən...
  • Azərbaycan kəşfiyyatıçıları erməni səngərinə mesaj qoydu: "Salam, vazgenlər!" - VİDEO
    Sosial şəbəkələrdə erməni əsgərlərin səngərdəki görüntüləri və açılan atəş səslərinə reaksiyası diqqət çəkib. ...
  • Əhaliyə TƏCİLİ xəbər
    Hərbi səfərbərlik elan ediləcək? - Rəsmi Açıqlama Son günlər cəbhə xəttində vəziyyətin gərginləşməsi səfərbərlik...
  • Erməni işgəncə növləri - ŞOK FOTOLAR (+18)
    Bu yazını hazırlamaq olduqca çətin idi. Müharibə dəhşətləri görmüş, Xocalı soyqrımı qurbanlarını öz gözləri ilə görən...
  • Məhv edilən erməni hərbçinin mayor olduğu müəyyənləşib – FOTO
    Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində ötən gün məhv edilən erməni hərbçinin mayor olduğu müəyyənləşib. HERXEBER.COM...
  • DİQQƏT: “ZAKİR HƏSƏNOV NAZİR OĞULLARINI ORDUYA ÇAĞIRIR”
    Azərbaycan ordusunun sabiq korpus komandiri, Birinci Qarabağ Müharibəsinin iştirakçısı, general-leytenant Yaşar...
  • Son dəqiqə! Ordumuz ermənilərin qərargahını darmadağın etdi, onlarla itki var - VİDEO
    Martın 1-i axşam saatlarında işğal altında olan Xocavənd rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin...
  • MÖVQELƏRİMİZ MİNAATANLARDAN ATƏŞƏ TUTULDU
    ...
    • MoBToP.Ws