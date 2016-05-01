Сентиментальный диктатор. Взлёты, падения и смерть Саддама Хусейна + ФОТОГРАФИИ
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Саддама Хусейна можно назвать самым известным диктатором конца XX века. В ту пору, когда имя Усамы бен Ладена ещё было известно только специалистам, лидер Ирака был объявлен главным злодеем на планете.
Его нет на свете уже более десятка лет, а на земле Ирака так и не наступил мир. И сегодня многие иракцы вспоминают первые годы правления Саддама как «золотой век», прощая ему все совершённые злодеяния.
Саддам Хусейн Абд аль-Маджид ат-Тикрити — это человек, который сделал себя сам.
Саддам Хусейн в возрасте трёх лет. 1940 год Фото: Commons.wikimedia.org
Он родился 28 апреля 1937 года в селении Аль-Ауджа в 13 км от иракского города Тикрита, в семье безземельного крестьянина. Детство не сулило Саддаму ничего хорошего: отец то ли умер, то ли сбежал, мать болела, семья жила в бедности. Отчимом Саддама (такова была местная традиция) стал брат отца, бывший военный. Об отношениях мальчика с отчимом есть противоречивые сведения, но одно понятно точно: ни безбедной, ни безоблачной юность диктатора не была.
Несмотря на все беды, Саддам рос живым, общительным, и это привлекало к нему людей. Он мечтал о карьере офицера, которая могла бы вытащить его с самого дна жизни.
Революционер
На Саддама сильно повлиял другой его дядя, Хейраллах Тульфах, бывший военный, националист, борец с действующим режимом.
В 1952 году в Египте произошла революция. Для 15-летнего Саддама кумиром стал её лидер Гамаль Абдель Насер. Подражая ему, Хусейн с головой включается в подпольную деятельность в Ираке. В 1956 году 19-летний Саддам принял участие в неудачной попытке переворота против короля Фейсала II. В следующем году он стал членом Партии арабского социалистического возрождения («Баас»), сторонником которой был его дядя.
Ирак в ту пору — страна переворотов, и активист «Баас» Саддам Хусейн как активный их участник очень быстро зарабатывает заочный смертный приговор.
Но даже это его не останавливает. Энергичный молодой человек постепенно делает карьеру в партии «Баас». На активиста идёт охота, он оказывается в тюрьме, бежит и снова включается в борьбу.
К 1966 году Хусейн был уже одним из лидеров партии «Баас», возглавлявшим службу безопасности.
Саддам Хусейн — молодой член партии «Баас» (конец 1950-х) Фото: Commons.wikimedia.org
Среди увлечений диктатора Ирака было садоводство. В саду одного из своих дворцов Саддам Хусейн собственноручно посадил куст элитных белых роз, который назвал именем своей любимой жены Саджиды. В последние месяцы жизни в американской тюрьме во время прогулок Саддам старательно поливал сорняки, росшие во дворике.
Иракский «Берия»
В 1968 году баасисты приходят к власти в Ираке. Во главе Совета революционного командования встаёт Ахмед Хасан аль-Бакр. Саддам в списке руководителей — пятый. Зато в его руках спецслужба, которая помогает нейтрализовывать внешних и внутренних врагов.
В 1969 году Хусейн — уже заместитель председателя Совета революционного командования и заместитель генерального секретаря руководства «Баас».
Руководитель иракской спецслужбы, носящей название «Управление общей разведки», в семидесятых Хусейн «зачищает» «сионистов», курдов, коммунистов, оппозиционеров в партии. Несмотря на расправу над коммунистами, Саддаму удаётся наладить диалог с Москвой и подписать советско-иракский Договор о дружбе и сотрудничестве. Багдад получает помощь в перевооружении армии и строительстве промышленных объектов.
Национализация нефтяной промышленности вкупе с высокими ценами на нефть позволяет Ираку получить огромные доходы от продажи углеводородов. С подачи Хусейна их отправляют на социальную сферу, строительство новых школ, университетов, больниц, а также на развитие местных предприятий. В этот период он добивается высочайшей популярности в народе.
Саддам Хусейн (в центре) содействует распространению грамотности среди женщин. 1970-е годы Фото: Commons.wikimedia.org
С 1997 по 2000 годы Саддам Хусейн регулярно сдавал свою кровь для того, чтобы специальная группа каллиграфов с её помощью создала экземпляр Корана. Коран, написанный кровью диктатора, был преподнесён ему на 63-летие.
Друг Москвы, друг Вашингтона
16 июля 1979 года Саддам Хусейн делает последний шаг к вершине власти. Ахмед Хасан аль-Бакр, к тому времени остающийся лидером лишь номинально, уходит в отставку, и 42-летний Хусейн становится главой Совета революционного командования, президентом и премьер-министром Ирака.
Но Саддам хочет большего: как и его кумир Насер, он мечтает стать лидером не одной страны, а всего арабского мира. Хусейн сулит соседям финансовую помощь и быстро завоёвывает авторитет в регионе.
Хусейн в ту пору — классический светский диктатор ближневосточной страны. Чуть более жестокий из-за сложной биографии, с чуть меньшим кругозором (начальное образование стал получать в 10 лет, а военную академию окончил, будучи вторым лицом в государстве), но не вызывающий своими действиями всеобщего отторжения.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев беседует с заместителем Генерального руководства Партии арабского социалистического возрождения («Баас») Ирака, заместителем председателя Совета революционного командования Иракской Республики Саддамом Хусейном. Фото: РИА Новости/ Соболев
В 1980 году Ирак, имеющий территориальные споры и идеологические противоречия с Ираном, в котором произошла исламская революция, вступает в войну, которая растянется почти на десятилетие.
И здесь Хусейн демонстрирует чудеса изворотливости: не побив горшки в СССР, лидер Ирака налаживает отношения с западными странами. Для Вашингтона, находящегося в жёстком конфликте с Тегераном, Саддам становится подарком судьбы. Соединённые Штаты оказывают Багдаду всевозможную помощь и закрывают глаза на истребление Хусейном своих политических противников.
Кувейтский капкан
Ирано-иракская война растянулась на долгие восемь лет, обернулась для обеих стран большими материальными потерями, огромными человеческими жертвами и завершилась миром на условиях, которые существовали и до её начала.
Война нанесла большой ущерб экономике Ирака и обернулась серьёзным снижением уровня жизни его граждан. Кроме того, на ведение войны у других государств были взяты большие кредиты. Всё это делало положение режима Хусейна довольно неустойчивым.
Лидер Ирака мучительно искал выход из кризиса. В это время он вспомнил о давних притязаниях на Кувейт.
В ходе ирано-иракской войны Кувейт, откровенно опасавшийся усиления Ирана и расширения его влияния в регионе, выделил Ираку кредиты в общей сложности на 15 миллиардов долларов. Однако после окончания войны отношения между двумя странами стали портиться.
Ирак обвинял Кувейт в «воровстве» нефти из приграничных иракских месторождений. Под этим подразумевалось использование Кувейтом технологий наклонного бурения, которые, кстати, были получены кувейтцами от США.
Кувейт имел тесные связи с американцами, о чём Хусейн прекрасно знал. И тем не менее 2 августа 1990 года армия Ирака начала вторжение в эту страну.
В истории Ирака и биографии самого Саддама этот момент станет поворотным. Соединённые Штаты объявят его «агрессором» и обрушат на Ирак свою военную мощь.
Хусейн угодил в ловушку. 25 июля 1990 года, за неделю до вторжения в Кувейт, он встретился с послом США Эйприл Глэспи. На переговорах обсуждался и «кувейтский вопрос». «У меня есть прямая инструкция президента: добиваться улучшения отношений с Ираком. У нас нет точки зрения на межарабские конфликты, такие, как ваш пограничный спор с Кувейтом... Эта тема не связана с Америкой», — заявила Глэспи.
Эти слова, по мнению экспертов, и стали для лидера Ирака сигналом к активным действиям.
Зачем это было нужно США? Усиление военного присутствия в богатом нефтью регионе неподалёку от границ Ирана военные стратеги США считали необходимым. Однако размещение больших военных сил без веской причины могло спровоцировать возмущение среди арабских стран, которые и без того не жаловали американцев.
Несмотря на все тяжёлые испытания, выпавшие на долю Саддама Хусейна в детстве, самым большим потрясением юности для него стала смерть любимого коня. 15-летний подросток испытал настолько глубокий шок, что на несколько недель у него оказалась парализованной рука.
Побеждён, но не свергнут
Иное дело — военное вмешательство с целью восстановления справедливости и пресечения агрессии большого Ирака с мощной армией против своего маленького и беззащитного соседа.
17 января 1991 года многонациональные силы во главе с США начнут операцию «Буря в пустыне». После пяти недель массированных бомбардировок в ходе четырёхдневной наземной операции Кувейт будет полностью освобождён. Также будет занято до 15 процентов иракской территории.
Были разбиты или потеряли боеспособность 42 дивизии армии Ирака, погибли более 20 тысяч военнослужащих, более 70 тысяч попали в плен. На севере Ирака восстали курды, на юге — шииты, Саддам потерял контроль над 15 из 18 провинций страны.
Достаточно было ещё одного удара, и режим бы пал. Хусейн, безусловный виновник агрессии, практически всем мировым сообществом воспринимался как «легитимная цель».
Но последнего удара не последовало. Был заключён мир, и диктатору было позволено разгромить повстанцев на большей части страны. На юге и севере Ирака многонациональная коалиция создала «бесполётные зоны», под защитой которых противники Хусейна создали собственные правительства.
Саддам смирился с этим, ещё более жёсткими методами восстанавливая свою власть на оставшейся территории.
Ирак жил под санкциями. От режима требовали полной ликвидации запасов оружия массового поражения. Хусейн уверял, что требования выполняются, и такого оружия у него не осталось.
Но почему ему вообще позволили сохранить власть? В Вашингтоне посчитали, что без него Ирак ждёт хаос? Или планировали ещё раз использовать «доктора Зло» в своих целях?
Саддам Хусейн с семьёй. Слева направо по часовой стрелке: зятья Хусейн и Саддам Камель, дочь Рана, сын Удей, дочь Рагад с сыном Али на руках, невестка Сахар, сын Кусей, дочь Хала, президент и его жена Саджида Фото: Commons.wikimedia.org
Выдающийся случай политического мошенничества
Трагедия 11 сентября 2001 года развязала Соединённым Штатам руки для любых действий по всему миру под лозунгом борьбы с терроризмом. Иракского лидера обвинили в связях с бен Ладеном и в разработке оружия массового поражения.
В зале заседаний ООН госсекретарь США Колин Пауэлл размахивал пробиркой, утверждая, что это образец биологического оружия, имеющегося в распоряжении Ирака, и поэтому необходимо срочно начать вооружённое вторжение в эту страну.
Это был блеф, выдающийся случай политического мошенничества: биологического оружия не было ни в пробирке, ни на территории Ирака, о чём Пауэлл, как выяснилось позднее, прекрасно знал. Убедить Россию и Китай американцам не удалось, что не помешало им 20 марта 2003 года начать новое вооружённое вторжение в Ирак.
К 12 апреля Багдад полностью перешёл под контроль сил коалиции, а к 1 мая сопротивление верных Хусейну частей было окончательно сломлено. Президент США Джордж Буш-младший ликовал: блицкриг удался.
Но страна, лишившаяся своего диктатора, стремительно стала скатываться в хаос. Внутренние противоречия вылились в междоусобицу, где все ненавидят всех, а более всего — американских оккупантов.
Хусейн, бежавший из Багдада, уже не играл в этих процессах никакой роли. За ним велась настоящая охота.
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